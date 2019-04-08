3 şahsın evinde üzerinde talaş bulunan kıyafetler ele geçirildi

Açıklamada, “Yapılan inceleme sonucu, 1 adet şüpheli araç tespit edilmiş, araçta talaş atıklarının görülmesi üzerine araç sahibi ile birlikte 3 şüpheli şahıs yakalanmış olup Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 2 adet motorlu testere, 1 adet balta, 1 adet orak ve üzerinde talaş bulunan muhtelif kıyafetler ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda; söz konusu eylemi yapan şahısların, kesim yapılan yerin yakın çevresinde herhangi bir işletmelerinin bulunmadığı, ağaç kesilen bölgede turizm maksatlı ticari faaliyet göstermek maksadıyla açılmadığı, söz konusu bölgeyi kullanan şahısları zan altında bırakmak maksadıyla yapıldığı anlaşılmıştır” diye ifade edildi.

Mustafa Altar Zeyhan

