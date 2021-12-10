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3 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist öldürüldü

3 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist öldürüldü
3 şehidimizin kanı yerde kalmadı! 20 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere dün 6, bugün 14 toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz Şehit edildi. Havadan ve karadan dün MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

BU SENE 2 BİN 619 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamalarına devam eden Bakan Akar, bu yıl için 2 bin 619 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere dün 6, bugün 14 toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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