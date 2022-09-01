3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı

Konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz' adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen'in hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetti.

“Ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum”

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sunucuları Gülşen için, “fikrinden dolayı yargılanırken ağlamasın, bir müddet, ufak da olsa ceza çekmesini normal buluyorum, 10 gün de olsa bir ceza çekmesini istiyorum, konser de veremeyecek, bu da güzel” "yanlış gidiyorsun dedik" şeklinde hakaret içerikli cümlelere yer verildi.

“Uyguladıkları psikolojik şiddete devam edeceklerinin de bir delilidir”

Kullanılan cümlelerin eleştiri sınırını aştığını savunan Gülşen'in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, ”Davalıların objektiflikten uzaklaşarak, husumetli oldukları müvekkile uygulanan adli kontrolden son derece keyif aldıklarını da göstermekte olup, gerek soruşturma, gerek gözaltı, gerekse tutuklanma ve tahliye sürecindeki yargıya taşıyacak olduğumuz hukuksuzluklara karşı da yargı sürecini etkileyen beyanlar olup, müvekkile 1 yıldır uyguladıkları psikolojik şiddete devam edeceklerinin de bir delilidir” dedi.

Talebi değerlendiren mahkeme Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun 1 ay Gülşen'e yönelik şiddet tehdidi hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi' uygulanacağını da kararında yer verdi.

Elif Somuncu