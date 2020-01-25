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3 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

3 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu
3 terörist Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2’si Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ikna çalışmalarıyla olmak üzere, toplam 3 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar terör örgütünde çözülmeyi hızlandırdı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna çalışmaları da eklenince teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı. Bu kapsamda bugün, PKK/KCK terör örgütüne mensup 2'si Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları sonucu, 1'i örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 15'e yükseldiği de kaydedildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
 

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