3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı

3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede, 2022-2026 yılları içerisinde bir sonraki zirveye kadar gerçekleştirilecek olan 5 eylem planı, ‘Barış, Güvenlik ve Yönetişim, Ticaret, Yatırım ve Sanayi, Eğitim, BTİ becerileri, Gençlik ve Kadın Gelişimi, Altyapı Geliştirme ve Tarım, Dayanıklı Sağlık Sistemlerinin Teşvik Edilmesi' başlıkları altında anlatıldı.

Koronavirüs salgınına yer verildi

Koronavirüs salgınına dikkat çekilen bildiride, “Covid-19 salgınının halklarımız ve ekonomilerimiz üzerindeki yıkıcı etkisini hafifletme hususundaki kararlılığımızı tekrar ediyor, özellikle tedavi ve aşılara erişiminde meydana gelen Kuzey-Güney ayrımının boyutu karşısında derin endişe duyuyoruz. Bu tür kaynakların daha adil biçimde paylaşımının zorunlu olduğuna ve normale dönüşün hızlandırılması hususunda ciddi etkisi olacağına inanıyor; bizlere artan ölçüde zorlu sınamalar sunan mevcut küresel ortamda, etkin çok taraflılığın sağlanmasını teminen karşılıklı ve eşgüdümlü bir yaklaşımla birlikte çalışmaya yönelik taahhüdümüzü yeniliyor; insan hakları, insan onuru ve herkes için eşit fırsatlara dayalı daha barışçıl, adil, istikrarlı ve müreffeh bir dünya için kararlı bir arayışla çok taraflı forumlarda birbirine daha yakınlaşan tutumlara yönelik taahhütte bulunuyoruz” denildi.

Bildiride Filistin de ele alındı

Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına dair sözlere yer verilen sonuç bildirisinde, “Arap-İsrail çatışmasının, başkenti Doğu Kudüs olan, Haziran 1967 sınırlarına sahip, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamak amacıyla, Afrika Birliği Asamblesi Bildirisi, uluslararası hukuk ilkeleri ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararları uyarınca barışçıl yollarla çözümüne olan desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“İşbirliği yapmayı hedefliyoruz”

Bildiride, “Pandemi sonrası dünyada yeterli büyümeyi sağlamak amacıyla halklarımız için ekonomik fırsatlar oluşturma ve geliştirme ihtiyacının bilincindeyiz. Ayrıca, küresel ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak ve çevresel sürdürülebilirliği kolaylaştırmak için bölgesel işbirliğinin önemini vurguluyoruz. Bu bağlamda herkes için uygun fiyatlı ve temiz enerjiye erişim bir öncelik olacaktır. Enerji geçişinin yatırım, ticaret, yeni teknolojiler ve inovasyon alanında sağlayabileceği fırsatlar konusunda işbirliği yapmayı hedefliyoruz” denildi.