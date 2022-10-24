3 yaşında ilk kez duydu hemen annesine sarıldı

2014 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Salahaldın Alomar (37), 2018 yılında Hanadi Halabiye ile evlendi. Çiftin 2019 yılında İzmir'de dünyaya gelen çocukları Aslan Alomar'a yapılan yenidoğan işitme testinde minik çocuğun duyma engelli olduğu öğrenildi. Temin edilen işitme cihazının minik çocuğa faydası olmayınca ameliyat olmasına karar verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. İbrahim Çukurova ve Doç Dr. İlker Burak Arslan tarafından ameliyat edilen 3 yaşındaki çocuğun kafatasına işitme cihazı yerleştirildi. Ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından ise Aslan Alomar'ın doğduğundan beri ilk kez duymasını sağlayacak dış işitme cihazı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İşitme Değerlendirme Merkezinde (ÇİDEM) takıldı.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

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