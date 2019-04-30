İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

3 yaşındaki İsmail'in bayrak ve şehit sevgisi!

3 yaşındaki İsmail'in bayrak ve şehit sevgisi!
3 yaşındaki İsmail'in bayrak ve şehit sevgisi!

Trabzon’da Boz ailesinin 3 yaşındaki oğulları İsmail İlhan’ın şehitliğe girip şehit mezarlarını ve mezar başlarındaki Türk bayraklarını tek tek öpmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

3 yaşındaki İsmail’in bayrak ve şehit sevgisi! - Tıkla İzle

Babası ile Değirmendere mahallesindeki Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliğin önünden geçerken koşarak mezarlığa giren 3 yaşındaki İsmail İlhan Boz buradaki şehit mezarlarını, mezar taşları üzerindeki şehit resimlerini ve mezar başlarındaki Türk bayraklarını tek tek öptü. O anlar babası Emirhan Boz tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılırken, o anlar büyük beğeni topladı.
Baba Emirhan Boz, oğlunun polis ve askerler ile Türk bayrağı ve şehitlere büyük saygısının olduğunu belirterek inşallah ileri yaşamında da bu sevgisinin devam edeceğini söyledi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.