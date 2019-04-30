3 yaşındaki İsmail'in bayrak ve şehit sevgisi!

Babası ile Değirmendere mahallesindeki Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitliğin önünden geçerken koşarak mezarlığa giren 3 yaşındaki İsmail İlhan Boz buradaki şehit mezarlarını, mezar taşları üzerindeki şehit resimlerini ve mezar başlarındaki Türk bayraklarını tek tek öptü. O anlar babası Emirhan Boz tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşılırken, o anlar büyük beğeni topladı.

Baba Emirhan Boz, oğlunun polis ve askerler ile Türk bayrağı ve şehitlere büyük saygısının olduğunu belirterek inşallah ileri yaşamında da bu sevgisinin devam edeceğini söyledi.