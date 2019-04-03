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3 yaşındaki kayıp çocuktan kötü haber geldi

3 yaşındaki kayıp çocuktan kötü haber geldi
3 yaşındaki kayıp çocuktan kötü haber geldi

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 3 gün önce dereye düşüp kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan’dan kötü haber geldi. Fatih’in cansız bedeni kaybolduğu yerden 6 kilometre uzaklıkta bulunan Uzunçayır köyü Üzümlü mezrası mevki'indeki derede bulundu.

Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında kaybolan Akdoğan'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla jandarma, güvenlik korucuları, Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, UMKE ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 150 kişilik ekiple arama yapıldı. Önceki akşam Akdoğan'ın ayakkabılarının bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, dalgıç polisler çayda arama yaptı.

Ekipler Fatih'in cansız bedenini evinden 6 kilometre uzaklıkta olan Uzunçayır köyü üzümlü mezrası mevki'inde buldu. 3 yaşındaki Fatih'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Olayın geçmişi

Ulaşlı köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, 3 yaşındaki oğulları Fatih'in evde olmadığını fark ederek çocuğu aramış, bulamayınca jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne durumu bildirmişti. Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında çay yakınlarında Akdoğan'ın terliğini bulmuş ancak havanın kararması üzerine arama çalışmasına ara verilmişti. Çalışmalarını sürdüren ekipler, suyun içinde Akdoğan'a ait olduğu değerlendirilen ayakkabı bulmuştu.  

Osman Arslan-Ekrem Aktaş

 

 

 

 

 


 

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