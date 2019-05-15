3 yaşındaki Sude 4 gündür aranıyor

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için bugün köy yakınından geçen dere yatağında aramalara devam edildi. Aramalara eşlik eden bir askeri helikopter ise havadan köy arazisini tarayarak Nurcan'dan bir iz aradı. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir sonuç elde edilemezken, aile bir an önce kızlarına kavuşmak istiyor.

Baba Hayrettin Sade, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren çocuğunun kaybolduğunu belirterek, “Dün eteğini bulduk. 4 kilometre uzaklıkta. Tüm teşkilatlar aralıksız çalışıyorlar. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah bir an önce bulunur” dedi.

Nurcan'ın abisi İbrahim Sade ise, “4 gündür kardeşimi arıyoruz. Dün eteğini bulduk. İnşallah en kısa zamanda kendisine ulaşırız” diye konuştu.

Alper Yıldırım

