3 yaşındaki Zayn'ın yaptığı şovlar hayran bırakıyor

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaşıtları oyuncakla oynarken, kendisi için tasarlanan go-kart ve motosikletle pistin tozunu attıran 3 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, son zamanlarda kendisinden kat kat büyük motosikletlerle babasının pistinde dolaşmaya başladı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler olumlu ve olumsuz yorumlar aldı. En son 4 tekerlekli ATV motoru ile iki teker üzerinde giderek şov yapan minik Zayn, izleyenler tarafından takdir topladı. Kenan Sofuoğlu, milyonların beğenerek izlediği videolara ilişkin olumsuz yorumlarda bulunan kişilere yönelik açıklamada bulundu.

“Motosiklet nedir bilmeyen insanlar”

Oğlunun motosiklet kullanmayı bildiğini ve pistte güvenlikli bir şekilde motosiklet kullandığını aktaran Sofuoğlu, "Anlamayan, bilmeyen insanlar tabii ki bu işe tepkili. Anlayamazlar çünkü hayatlarında motosikletin koltuğuna oturmamış insanlar, Zayn'ın motor kullandığı videoyu görünce tepki gösteriyor. Aslında onları anlamak lazım. Ben onları anlıyorum çünkü onlar motosiklet nedir bilmeyen insanlar. Zayn'ın iki yıldır kullandığı motosikletim sayısını ya da üzerinde geçirdiği kilometreyi tahmin bile edemezler. Eğitimli bir çocuğun o motosikleti kullanması onun için kolay. Videoda zaten Zayn'ın motosikleti ne kadar rahat sürdüğünü de fark etmişlerdir. Burası bir pist. Az önce Göktürk'e eğitim verdim ben burada, birkaç kez düştü pistte motosikletten. Bu düşmelerde riskli bir durum yok, belki biraz eli, bacağı acır. Bu çocuklar mahallede top oynarken düşüp elini, ayağını yaralamıyor mu? Bu durum da onun gibi, ondan öte bir şey değil. O yüzden bilmeyen insanların eleştirilerini çokta muhataba almamak lazım" dedi.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



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