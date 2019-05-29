3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamının katil zanlıları hakkında karar çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs 2015 tarihinde ortadan kaybolan iş adamı Erman Kızıltan'ın 3 yıl sonra cesedine ulaşıldı. Elektrik işiyle uğraşan Kızıltan'ın kaybolması ile ilgili gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda Kızıltan'la son olarak görüşen Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı gözaltına alındı. Şüpheliler delil yetersizliği sebebiyle kısa süre sonra serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olayın araştırılması için 12 kişilik özel ekip kurarak dosyayı tekrar açtı. Bir anda ortadan kaybolan Kızıltan ile en son görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişi ile ilgili yapılan teknik incelemelerde şahısların Kızıltan'ın aracını takip ettikleri belirlendi. Tespit üzerine ekipler tarafında Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı yeniden gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahısların emniyetteki itirafı üzerine ekipler, Kartepe ilçesi Suadiye'de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan'ın cesedine ulaştı. Kızıltan ile arasında müşteri çalma sebebiyle husumet olduğu iddia edilen 4 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Cinayet sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmaya tutuklu yargılanan sanıklar Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner, Halil Subaşı, öldürülen Erman Kazıltan'ın annesi Aynur Sipahi, babası Recep Kızıltan, eşi Nursevil Kızıltan katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısının 3 Nisan tarihinde UYAP sisteminden yazılı olarak gönderdiği esas hakkındaki mütalaası okundu. Daha sonra söz olan sanık Adem Güneş, dava sürecinde emniyet güçlerine gerekli yardımlarda bulunduğunu belirterek, “Cezaevinden gönderdiğim dilekçemde de belirttiğim gibi ben kolluk aşamasında güvenlik güçlerine yardımcı oldum, bu hususun gözetilmesini talep ediyorum” dedi.

“Benim ciğerim yandı”

Cumhuriyet savcısının verilen mütalaayı tekrar ettiğini belirtmesi üzerine söz alan Erman Kızıltan'ın annesi Aynur Sipahi, oğlunu öldüren sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, “Savcı beyin vermiş olduğu mütalaaya katılıyorum. Sanıklara son olarak sormak istediğim bir şey var. Benim oğlumun suçunun ne olduğunu söylemek istiyorum. Benim ciğerim yandı. Sanıkların yargılanmasını istiyorum” dedi.

Sanıklar son sözlerinde birbirlerini suçladı

Duruşmada söz alan Erman Kızıltan'ın babası Recep Kızıltan ve eşi Nursevil Kızıltan da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cumhuriyet savcısı tarafından verilen mütalaaya katıldıklarını beyan ettiler. Mahkeme heyeti tarafından daha sonra sanıklara son sözleri soruldu. Söz alan sanıklardan Adem Güneş, diğer sanıkları suçlayıp kendisinin olayda mağdur olduğunu belirterek beraatini talep ederken, Tarık Altay da diğer sanıkları suçlayarak beraatini talep etti. Cemil Öner ve Halil Subaşı da Kızıltan'ı kendilerinin öldürmediğini, sadece cesedin saklanmasına yardım ettiklerini iddia ederek beraatlarını istedi.

4 sanığa da ağırlaştırılmış müebbet cezası

Sanıkların son sözlerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, verilen ara sonrası kararını açıkladı. Verilen kararda 4 sanığın da “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan müebbet cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ayrıca sanıklara suçun işlendiği yer ve tarih göz önüne alınarak 2 yıl 6'şar ay hapis ve bin 500'er TL adli para cezası verilmesine karar verildi.

Murat Kanber

