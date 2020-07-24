3 yıldır kayıp olan Nesrin'in davası sürüyor

Zonguldak'ta 2017 yılında "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Genç kızı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Erkan K. (20) tutuklandı. Erkan K.'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada Nesrin Koçaklı'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkemede söz alan anne Yeter Koçaklı, "Benim kızımın cesedini nereye koydularsa söylesin. Herkesin evladı var" diyerek tepki gösterdi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık E.K. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "Siz büyüklerimden tahliyemi talep ediyorum. İşlemediğimiz bir suçtan dolayı yatıyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Ekim tarihine erteledi.

Sertaç Özdemir

