30 Ağustos dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde görsel şölen

Türkiye Motosiklet Platformu kulüp üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılına özel motosiklet korteji gerçekleştirdi. Kadıköy'den başlatılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek Edirnekapı Şehitliğinde sona eren kortejde, yaklaşık 2 bin motosikletli 'Zafer Sürüşü' için bir araya geldi. Oluşturulan “Zafer Sürüşü Bayramı" kortejine vatandaşlar, bayraklar ve marşlarla eşlik etti. 30 Ağustos kutlamalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen motosiklet korteji, havadan görüntülendi.

Türkiye Motosiklet Platformu kulüp üyeleri tarafından Kadıköy'den başlatılan “Zafer Sürüşü Bayramı", Edirnekapı Şehitliğinde sona erdi. Yaklaşık 2 bin motosikletli Zafer sürüşü için bir araya geldi. Türkiye Motosiklet Platformu kulüp üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı 100.yıl özel motosiklet korteji gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 bin motosiklet sürücüsü Türk bayraklarıyla Bağdat Caddesi'nde hazır bulundu. Bağdat Caddesi'nde bulunan vatandaşlar motosikletli korteje bayraklar ve marşlarla eşlik etti. Kadıköy'den yol çıkan kortej 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçerek Edirnekapı Şehitliğinde yolculuğunu tamamladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen binlerce motosikletli, görsel şölen oluşturduğu, kortej, havadan dron ile görüntülendi.

"Gurur dolu kortejde burada olmaktan çok mutluyuz"

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy,” 30 Ağustos'un, zaferin 100. yılında yine Suadiye‘den hareket eden kortejimiz Edirnekapı Şehitliği‘ne gidecek ve orada şehit aileleri ile buluşacağız. Her zaman yaptığımız bu gurur dolu korteji bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Çok yüksek bir katılım var yine, yüzlerce motosikletçi geldi ve Urfa'dan, Ankara'dan başka şehirlerden de katılımlar var. Çok gururluyuz. Gelen herkesin ayağına sağlık. Birazdan Bağdat Caddesi'nde bizim bu kortejimizin çıkışını bekleyen binlerce insan bizi alkışlayacak. Çok duygusal anlar yaşıyoruz gerçekten bizim için müthiş anlar bunlar” şeklinde konuştu.

“Tahminimce 2 ya da 3 binin üzerine motosiklet var burada”

Türkiye Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Murat Tomris, ”Her zaman aynı yerde her zaman aynı saati olduğu gibi yine bugün buradayız. Atamızın bizlere bırakmış olduğu büyük mirasın bir coşkuyla, sevgiyle ve mutlulukla karşılamak için yine buradayız. Motosikletimizi burada sürüyoruz. Edirnekapı Şehitliği'mize doğru güzel bir şekilde mutlu ve sevinçli bir şekilde yine buradan hareket ediyoruz. Tahminimce 2 ya da 3 binin üzerine motosiklet var burada” dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Elyesa Karatepe - Ömer Karaoğlu

