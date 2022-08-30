30 Ağustos'un 100'üncü yıl dönümünde Ağrı Dağının zirvesinde bayrak açtılar

Elazığlı iş adamı Ramazan Saka, "Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam" diyerek kente 150 milyon euroluk dev yatırımla tekstil entegre tesisi kurup 3 bin 500 kişiye de istihdam sağladı. Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan Saka Holding, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla da önemli bir projeye imza attı. Saka Holding yöneticisi Doğan Keteci, yaklaşık 3 gün önce başladığı Ağrı Dağı tırmanışını 30 Ağustos Zafer Bayramında tamamladı. Dağın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı önünde Saka Holding bayrağını açan Keteci, Türkiye'nin Zafer Bayramını kutladı.

Saka Holding Teknik Bakım ve Enerji Müdürü Doğan Keteci, Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka'nın teklifleri ile Ağrı Dağı tırmanışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Keteci, "30 Ağustos Zafer Bayramının 100'üncü yılını kutlamak amacıyla 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı zirve tırmanışını başarı ile tamamlamış bulunmaktayız. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Bu tırmanışta tüm olanakları ile yanımda yer alan Saka Holdinge teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, "Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam" diyerek 2019'da Elazığ Organize Sanayi Bölgesine tam entegre tekstil tesisinin temellerini attı. Kısa bir sürede tamamlanan ve üretime geçen tesiste 3 bin 500 kişiye istihdam sağlandı. 150 milyon euroluk yatırımla kentte yaşanan deprem ve korona virüs pandemisine rağmen çalışmaların sürdüğü tesiste 2021 yılı içerisinde 50'dan fazla ülkeye 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti.

Erkan Bay - Yakup Sağlam

