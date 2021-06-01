30 bin şişe zeytinyağı talebini 76 bin şişeye çıkardılar

İtalya'da kazanılan altın madalya, Milas zeytinyağına Malezya'dan gelen talebi arttırdı. Mart ayında Malezya'ya 0.25 litrelik cam şişeler içinde yaklaşık 6.5 ton AB coğrafi işaretli zeytinyağı ihraç edilmiş ve çok beğenilince Haziran ayında gönderilmek üzere 30 bin cam şişe içinde yaklaşık 7.5 ton zeytinyağı talebi daha gelmişti. Haziran ayında gönderilecek zeytinyağının dolum işlemleri sürerken İtalya'da yapılan EVO Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında Akarca Çiftliği Zeytinyağının organik sızma dalında altın madalya kazanması üzerine Malezyalılar taleplerini arttırdı. Süreyi şubat ayına kadar uzatan Malezyalılar her ay 15 bin şişe zeytinyağı gönderilmek üzere taleplerini 0.25 lt'lik 76 bin şişeye içine doldurulmuş halde yaklaşık 19 tona yükseltti.

İtalya'daki uluslararası yarışmada altın madalya kazanan ve Milas Ticaret Odası'ndan alınmış AB coğrafi işaret belgesine sahip zeytinyağının üreticisi Ömer Faruk Akarca, Malezya'dan gelen talep artışının çok önemli ve sevindirici olduğunu belirterek "Malezyalılar, zeytinyağı üzerine gelişmeleri çok yakından takip ediyorlar. Ürünümüz İtalya'da altın madalya kazanınca bunu öğrenmişler ve hemen arayıp talep artışında bulundular" dedi.

Prestiji yüksek uluslararası yarışmaların ve buralarda alınan ödüllerin özellikle ihracat için çok önemli olduğunu belirten Ömer Faruk Akarca, Malezyalıların özellikle orga Muğla'nın Milas ilçesinde AB coğrafi işaretli zeytinyağı markası, İtalya'da yapılan EVO Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında organik sızma dalında altın madalya kazanınca Malezyalılar, Haziran ayında gönderilecek 30 bin şişe zeytinyağı talebini, süreyi Şubat ayına kadar uzatarak 76 bin şişeye çıkardı. nik belgeli ürünlere çok ilgi gösterdiklerini ifade etti. Malezya'nın yanısıra Endonezya ile de görüşme sürdürdüklerini bildiren Akarca, Endonezya'da aynı şekilde organik belgeli ürünlere ilgi gösteriyor. Biz Endonezya için de umutluyuz. Gelecek yıl Malezya ve Endonezya'ya zeytinyağı ihracatımızı 150 tona kadar çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret eden Ömer Faruk Akarca, Milas'ta zeytinyağının gelişmesine verdiği destek nedeniyle Özer'e teşekkür etti. Özer de Ömer Faruk Akarca'yı hem İtalya'da kazanmış olduğu altın madalya nedeniyle hem de Malezya'ya zeytinyağı ihracatı ve ihracat artışı nedeniyle kutlayarak başarılar diledi. Özer, Milaslı zeytinyağı üreticilerine de çağrıda bulunarak uluslararası yarışmaları mutlaka takip etmelerini ve mümkün olduğunca her yarışmaya katılarak Milas zeytinyağının ve kendi markalarının adını, bu yarışmalarda duyurmalarını istedi.

Oktay Çayırlı

