Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Dot köyünde Fehmi Turan'a ait arpa tarlasında hasat yapıldığı esnada biçerdöverden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yerine Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 30 dönümlük arpa küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Türkoğlu

