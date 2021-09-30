30 metrede ipin ucundaki ekmek mücadelesi

Her kentte olduğu gibi Antalya'da da son dönemde yüksek katlı iş merkezleri ve yapıların sayısı arttı. Bu yüksek ve cam kaplamalı binaların dış cephelerinin temizlik sorunu ise önem arzetmeye başladı. Bu çok katlı binaların dış cephelerinin temizliği profesyonel dağcılıkta yapan iple erişim teknisyenlerince yapılıyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teçhizatlarını binaya monte eden ekipler, binanın dış cephesindeki camları sanki bir düz zeminde gibi temizliklerini yapıyor. Pencereleri açıp, kendilerine, “Abi bu işi nasıl yapıyorsunuz korkunç değil mi” sözlerini de duyan teknisyenler, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine kadar temizliklerini itina ile yapıyor.





Evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Semih Ulusu, 12 yıldır yüksek yapılarını temizlediklerini söyledi.

Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki binanın cam yüzeyini temizlemek için ip sistemlerini kurduklarını ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını dile getiren Ulusu, “ Genelde zor bir iş yapıyoruz hep bir içimizde korku oluyor. Yüksekten ve düşme korkusu var. Eğer kişide ikisi de varsa bu mesleği zaten yapamaz. Akdeniz Üniversitesi'nden Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Okul yıllarında başladığım dağcılıkla birlikte yüksekte tırmanmanın ve onun verdiği güvene dayanarak, bize iş teklifi geldi. ‘Gelin hem para kazanırsınız' dediler, böyle bir alan olduğunu o zaman öğrendik” dedi.





"Farklı yapıları temizliyorlar"

12 yılı alanda geride bırakmak üzere olduklarını hatırlatan Ulusu, sadece cam silme değil, bir çok sektörde iple erişim işinin yapıldığını belirtti.

Cam temizliğinin dışında, rüzgar tribünleri, bina dış cephe ve köprü aydınlatma, rafineride ölçümleri ipli erişimle yapabildiklerinin altını çizen Semih Ulusu, “Biz şuan bu binada 5 kişi çalışıyoruz. Bu işe girdiğimde bir daha çıkmadım. Beden eğitimi bölümü içinde kendimi geliştirdim, bu işi yapıyorum. Bu işin eğitmenlik kısmını da yapıyorum. Öğretim becerileri ile mesleğimi birleştirdim” diye konuştu.

"Üniversite öğrencileri tercih ediyor"

Hayatlarının yüksek katlı yapıların duvar yada camlarında geçtiğini dile getiren Ulusu, kazançlarının ise yeterli derecede olduğunu belirtti.

Yapıların içerisinden kendilerini görenlerin tepkilerinden bahseden Ulusu, “ ‘ Ya abi bu işi nasıl yapıyorsunuz korkunç değil mi' diyorlar. Aslında 12 senedir yapıyorum, gerekli şekilde ip sistemi kurarsanız bir iskelede çalışmaktan güvenlidir. Güvenli olmayan keskin köşe ve kanarlar. Buraları iyi yalıtarak ipin kopma riskini önlemelisiniz. Genelde bu işi üniversite öğrencileri tercih ediyor. Çünkü üniversite zamanında hem okuyup hem para kazanabileceğiniz bir iş. Serbest zaman anlamında bakarsak. Bu daha sonra devamlıya dönüşüyor. Dağlara tırmanmaya da devam ediyorum. Spor olan iş daha eğlenceli, bizimki zor kısmı ve kirli iş. Tırmanışta risk alabilirsiniz ama bizim buradaki yaptığımızda risk alamayız” ifadelerine yer verdi.

"Zor ama yapılmaz değil"

Yerden yaklaşık 30 metrede cam temizliği yaptıklarını dile getiren Ulusu, “Yukarından bakılınca inilen yer kısa gibi görünebilir. Sıkışık bir ortamda cam temizlemeye çalışıyoruz. Hava sıcak cam sıcak. Silinen cam hemen kuruyor baya bir zorlanıyoruz. Zor ama yapılmaz değil. Aşağıya bakmıyoruz. Buradaki temizlik bitiyor evdeki temizlik başlıyor. 160 metrede rafineri temizliği yaptım" dedi.

"Altı üstü cam siliyorsunuz' diyenler var

Firma sahibi Ömer Faruk Yüksel, yüksek binalarda iple erişim sistemleri ile temizlik yaptıklarının altını çizerek, “Türkiye'nin en iyi ekiplerinden biriyle çalışıyoruz. Güvenli şekilde bu temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Uzun saatler çalıştıkları için hava şartları önemli arkadaşlarımızın. Bazen sabah erken bazen akşam saatlerinde çalışıyoruz. ‘Altı üstü cam siliyorsunuz' diyenler var. Zor bir iş yapıyor arkadaşlarımız” diye konuştu.



İsa Akar - Gazi Taş

