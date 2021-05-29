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30 metreden yuvarlanan kamyonette can pazarı yaşandı!

30 metreden yuvarlanan kamyonette can pazarı yaşandı!
30 metreden yuvarlanan kamyonette can pazarı yaşandı!

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanan liseli kız öğrencilerin bulunduğu kamyonette can pazarı yaşandı. Yaralı öğrenciler vatandaşların da yardımıyla halatlarla uçurumdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

30 metreden yuvarlanan kamyonette can pazarı yaşandı! - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma ve Nadir Haranioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Bölümü öğrencisi M.A. (18) adlı genç kız, aynı bölümde okuyan ve staj gören 4 kız arkadaşını da yanına alarak okula gitmek için 34 ST 551 plakalı kamyonetle yola çıktı. M.A'nın kullandığı kamyonet okullar bölgesine yaklaştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetten yaralı olarak çıkarılan sürücü M.A., S.D.(18), A.T. (18), B.K. (18) ve R.G. (18) isimli kız öğrencilere sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyelere alınan yaralılar halat yardımı ile tek tek yukarıya çekildi. Kaza yerinde bekleyen ambulanslara alınan yaralılar kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen A.T. Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zekeriya Başar
 

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