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30 metrelik minaresinin tepesinde izleyenlere ecel teri döktürdü

30 metrelik minaresinin tepesinde izleyenlere ecel teri döktürdü
30 metrelik minaresinin tepesinde izleyenlere ecel teri döktürdü

Antalya’da yapımı devam eden inşaat halindeki cami minaresine çıkan adam, intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 30 metrelik minarenin tepesinden cep telefonunun atan adam tehlikeli hareketleriyle ekiplere ecel teri döktürdü.

30 metrelik minaresinin tepesinde izleyenlere ecel teri döktürdü - Tıkla İzle

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.30 civarında yaşandı. Yapımı devam eden caminin yaklaşık 30 metrelik minaresine çıkan Erkan Can (46) adlı şahıs, intihar girişiminde bulundu. Minarede iki saat boyunca ipi boynuna geçirmeye çalışan ve cep telefonunu aşağı atan adam izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Minarenin ucunda tehlikeli hareketler yapan adamı olay yerine gelen Aksu Emniyet Müdürü ve yetkililer ikna ederek aşağı indirildi. Erkan Can sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hilal Kara

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