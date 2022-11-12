30 metrelik minaresinin tepesinde izleyenlere ecel teri döktürdü

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesinde saat 16.30 civarında yaşandı. Yapımı devam eden caminin yaklaşık 30 metrelik minaresine çıkan Erkan Can (46) adlı şahıs, intihar girişiminde bulundu. Minarede iki saat boyunca ipi boynuna geçirmeye çalışan ve cep telefonunu aşağı atan adam izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi. Minarenin ucunda tehlikeli hareketler yapan adamı olay yerine gelen Aksu Emniyet Müdürü ve yetkililer ikna ederek aşağı indirildi. Erkan Can sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hilal Kara

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