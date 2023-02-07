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30 saat sonra enkazdan sağ çıktı, 2 çocuğu hayatını kaybetti

30 saat sonra enkazdan sağ çıktı, 2 çocuğu hayatını kaybetti
30 saat sonra enkazdan sağ çıktı, 2 çocuğu hayatını kaybetti

Hatay’da depremde yıkılan Asi Nehri kıyısındaki 6 katlı binadan bir anne sağ çıkarken, 2 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'da arama kurtarma çalışmaları 30'uncu saati gördü. Depremde Defne ilçesinde Asi Nehri kıyısında bulunan 6 katlı binada yerle bir oldu. Binadan 30'uncu saatte bir anne sağ olarak çıkarılırken, 4 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının ise cansız bedenleri çıktı. Anne yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Sevindik - Aykut Zor - Murat Delice - Hakan Polat

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