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30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı
30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Yıkıcı depremin ikinci gününde Adıyaman’da 40 yaşındaki Mustafa Arbaş, 30 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkili olduğu illerden Adıyaman'da yüzlerce yapı yıkıldı, binlercesi hasar gördü. Ekipler gece boyunca da enkaz altında kalanları kurtarmak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Karapınar Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın enkazı altında kalan 40 yaşındaki Mustafa Arbaş ile iletişime geçen ekipler, kolon ile dolap arasında sıkışan ve sağ bacağında kırık olan Arbaş'ı saatler süren çalışmanın sonunda sağ olarak kurtardı. Depremin ardından 30 saat sonra kurtarılan Arbaş'ın yakınları sevinç gözyaşları döktü.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

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