30 saniyede motosiklet adeta yok oldu

Olay, Tepebaşı İlçesi Cumhuriye Mahallesi Paşa Sokak ve Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Cadde ve sokağın kesişiminde bulunan bir fastfood restoranında kuryelerin kullandığı motosiklet, gece geç saatlerde bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, aracı kendi aracıymış gibi 30 saniyede götürdüğü görüldü.

Bahadır Turgut - Ali Furkan Çetiner

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