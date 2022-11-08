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30 saniyede motosiklet adeta yok oldu

30 saniyede motosiklet adeta yok oldu
30 saniyede motosiklet adeta yok oldu

Eskişehir’de bir kuryenin motosikletini sadece 30 saniyede çalan hırsızın rahat tavırları hayret uyandırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30 saniyede motosiklet adeta yok oldu - Tıkla İzle

Olay, Tepebaşı İlçesi Cumhuriye Mahallesi Paşa Sokak ve Kırım Caddesi kesişiminde meydana geldi. Cadde ve sokağın kesişiminde bulunan bir fastfood restoranında kuryelerin kullandığı motosiklet, gece geç saatlerde bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, aracı kendi aracıymış gibi 30 saniyede götürdüğü görüldü.

Bahadır Turgut - Ali Furkan Çetiner

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