30 santimlik miyomdan ANKA'da kurtuldu

Kasık ağrısı ve kabızlık şikayeti yaşayan 44 yaşındaki Yasemin Çelik, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Ağar tarafından muayene edilen Çelik'in yapılan tetkiklerinde rahminde 30 santimlik miyom tespit edildi. Zaman kaybetmeden ameliyata alından Çelik'in rahmindeki 30 santimlik miyom, Op. Dr. Ağar tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla alındı.

“Aralıklı zamanlarda muayene olmadığım için pişmanım”

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Çelik, “Ablamla beraber hastaneye gelerek kadın doğum kliniğine muayene olmak istedim. Hayatımı olumsuz yönde etkilemese de kasık ağrısı ve kabızlık şikayeti yaşıyordum. Ağrılarım sürekli olmadığı için önemsemedim. Fakat muayeneden sonra aralıklı zamanlarda muayene olmadığım için pişman oldum. Doktorum Barış Ağar, rahmimde miyom olduğunu söyleyerek, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Son derece konforlu ve çok başarılı geçen işlem sonrasında kısa sürede iyileştim. ANKA Hastanesi'ne, Dr. Barış Ağar ve ekibine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun.” diye konuştu.

“Rahmi temizledik”

Riskli olan operasyonu başarı ile gerçekleştiren Op. Dr. Barış Ağar ise, hastanın durumu ve operasyon ile ilgili, “Hastamız bize başvurduğunda uzun süredir kasık ağrısı, kabızlık şikayetleri olduğunu dile getirdi. Hastanemizde yapılan tetkikler sonucunda rahminde 30 santimlik miyom olduğunu tespit ettik. Karnında şişlik vardı. Miyom, üreter ve bağırsaklara baskı yapıyordu. Miyom artık ele geliyordu. Ameliyatla miyomu alıp, rahmi temizleyerek, hastamızın yeniden sağlığına kavuşmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

Kadınların yüzde 20-25'inde görülebiliyor

Miyomun kadınların yüzde 20-25'inde görülebildiğine dikkat çeken Op. Dr. Ağar, “ Kadınlarda bazen şişkinlik, ağrı, kanama, kabızlık gibi belirtileri olan miyom, en sık rastlanan iyi huylu tümördür. Miyomlar sıklıkla fizik muayenede saptanır. Büyüklüğüne göre belirtiler de değişkenlik görülebilir. Bazen de hiçbir semptom vermeden büyüyebilir. Bu nedenle yılda bir kez jinekolojik muayenenin önemlidir” dedi.