30 yıl önce sular altında kalan mahalle ilgi odağı oldu

Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Sır Barajı'nın yükselmesiyle sular altında kaldı. Evi ve bahçesini sular altında bırakan mahalle sakinleri, şimdilerde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yerleşim kalıntılarında anılarını yaşarken, çıkan manzara ise fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Çeşitli taş yapıların ortaya çıktığı görüntüleri çekmek için buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılar, “Bir mahallenin sular altında kalması telaffuz itibariyle çok basit olabilir ama orada insanların geçmişi, anıları ve tarihi hepsi suların altında kalıyor. Sular çekilince bizler de buraya gelip o duyguyu hem yaşamak hem de fotoğraflamak istedik” dedi.

Fazilet Çomruk





