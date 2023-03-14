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30 yıldır lületaşı tozunu çayıyla ve suyuyla karıştırıp içiyor

30 yıldır lületaşı tozunu çayıyla ve suyuyla karıştırıp içiyor
30 yıldır lületaşı tozunu çayıyla ve suyuyla karıştırıp içiyor

Eskişehir’de yaklaşık 30 senedir lületaşı tozu içen ve sağlığını buna borçlu olduğunu söyleyen esnaf Erol Güler, “ben çayıma şeker atmam, lületaşı tozu atarım” dedi.

30 yıldır lületaşı tozunu çayıyla ve suyuyla karıştırıp içiyor - Tıkla İzle

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde esnaflık yapan lületaşı ustası Erol Güler, yaklaşık 30 yıldır lületaşı tozunu içiyor ve müşterilerine lületaşının faydalarından bahsediyor. Dükkâna gelen müşterileri şaşkınlığa uğratan Güler, lületaşı sevgisiyle dikkatleri çekiyor. Uzun yıllardır lületaşı ustalığı yapan esnaf, lületaşı tozunu çayıyla veya suyuyla birlikte tüketmediği bir gün geçirmiyor. Lületaşı tozunun mide rahatsızlıklarına karşı şifalı olduğunu söyleyen lületaşı ustası, lületaşı tozunun bazı hastalıklara da iyi geldiğini öne sürdü. Lületaşı tozunu kullanmaya başladıktan sonra çayına şeker atmayı bıraktığını belirten Güler, bu durum sebebiyle yakınlarından tepki aldığını ancak bir süre sonra tepki gösteren kişilerin de lületaşı tozunun faydalarını öğrenerek kendisi gibi lületaşı tozu içmeye başladıklarını dile getirdi. Aile üyelerinin de lületaşı tozunu tükettiğini söyleyen Eskişehirli lületaşı ustası, “Bu bir şifadır. Lületaşı değişik bir madendir, değişik bir kimyadır” şeklinde konuştu.

Emir Erten - Batuhan Kılıç - Bahadır Turgut

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