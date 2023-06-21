30 yıllık ameliyat korkusunu kapalı yöntemle yendi, 4 günde sağlığına kavuştu

Elazığ'da ikamet eden 70 yaşındaki Ahmet Eker, yaklaşık 30 yıl önce nefes darlığı ve güçten düşme gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Eker'e kalp yetmezliği teşhisi konuldu. O dönemde açık yöntemle yapılan ameliyatlardan korkan Eker, ameliyat olmayarak tedavisini ilaçlarla sürdürdü. Durumu ciddileşen Eker ve ailesi yaptıkları araştırma sonucu özel bir hastanede kalp ve damar cerrahi uzmanı Prof. Dr. Orhan Veli Doğan ile iletişime geçti. Eker, burada Prof. Dr. Orhan Veli Doğan ve ekibi tarafından yüksek teknoloji gerektiren halk arasında “kapalı kalp ameliyatı” olarak bilinen minimal invaziv yöntemle ameliyat edildi. 30 yıl boyunca göğüs kafesinin açılmasından korktuğu için ameliyat olmayan Eker, başarılı geçen operasyon sonrası 4 günde sağlığına kavuştu. Elazığ'da ilk kez uygulanan bu yöntem sonrası Eker, şikayetlerinin geçtiğini belirterek doktorlara ve hastaneye teşekkür etti.

''Açık kalp ameliyatı yaptıkları için korktum ve bunca yıl bekledim''

Hastalığının yaklaşık 30 yıldır sürdüğünü dile getiren Ahmet Eker, ''Elazığ'da esnaflık yapıyordum sonrasında bu hastalık ortaya çıktı. Kalp yetmezliği vardı ve kalp kapağı kaçırıyordu. Açık kalp ameliyatı yaptıkları için korktum ve bunca yıl bekledim. Ondan sonra ‘ kapalı kalp ameliyatı' yöntemini duyunca harekete geçtim. Ankara'da tedavi olacaktım ve randevumu da aldım. Gitmedim çünkü Elazığ'da ilk defa buradaki hastanede de ameliyat yapıldığını öğrendim ve başka bir yere gitmedim. Kapalı yöntemle ameliyat yapıldı ve kapak değişti. 4 gün içinde ayağı kalktım ve bugün 8 gündür geziyorum. Öncesinde nefesim kesiliyordu, dizlerim tutmuyordu. O şekilde idare ediyor, yıllar boyunca hap alıyordum. Şu an tüm şikayetlerim sona erdi. Özellikle Elazığ'da yapılması ve ilk defa olması da çok hoşuma gitti. Burada olunca çok memnun oldum çünkü evime yakın ve gelen gidenim de oldu. Doktor ve ekibine çok teşekkür ederim, ellerine kollarına sağlık” dedi.

''Elazığ'da ilk defa uygulanıyor''

Başarılı bir operasyon sonrası uzun yıllar sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten kalp ve damar cerrahi uzmanı Prof. Dr. Orhan Veli Doğan, ''70 yaşındaki hastamız nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetlerle geldi. Uzun zamandır kalp ameliyatını ertelemiş, kapağının bir ileri derece fonksiyon dışıydı. Hem yaşından dolayı hem hastamızın tercihinden dolayı halk arasında kapalı kalp ameliyatı dediğimiz minimal invaziv yöntemle 7 santimetrelik bir kesi ile kapağını değiştik. Daha önceden kapak ameliyatları yapılıyordu fakat bu yöntem pek yaygın değildi. Bu yöntemin faydası ise hastamızın göğüs kafesi açmadık, hareketleri rahat, kemik kesmedik ve kemik kaynaması sorunu yok. Tamamen kaburgalar arasından girip yaptığımız teknik olarak ileri teknoloji isteyen bir ameliyat oldu. Elazığ'da ilk vaka diye biliriz çünkü hastanın hem masraf olarak hem de ailesinin yanında tedavisini sürdürmek kadar lüks bir şey yoktur, diyebiliriz. Bu hastamızda gerçekleştirdiğimiz minimal invaziv kalp kapağı ameliyatı ilk defa Elazığ'da uygulanıyor. Bu sayede de hastamız hem sağlığına kavuştu hem de huzurlu bir ameliyat sonrası dönem yaşadı” diye konuştu.



Rıdvan Yeşilırmak



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