30 yıllık kilolarından kurtuldu, 14 yaş gençleşti

Mehmet Reşit Memiş, (51) 30 yıl boyunca birçok kez aldığı kilolardan kurtulmak istedi. Niyetini eyleme dökemeyen Memiş, uyku düzeninden birçok rahatsızlığa kadar hayatında olumsuzluklar baş göstermeye başladı. Bir arkadaşının mide botoksu geçirmesi ve ondaki değişimi gören Memiş, operasyon geçirmeye karar verdi. 92 kilodan 80 kiloya düşen Memiş, uyku düzeni başta olmak üzere hayatının düzene girdiğini ve adeta 14 yaş gençleştiği değerlendirildi.

Memorial Hastanesinde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, mide botoksunun aşırı kilolu hastalara uyguladıkları endoskopik bir tedavi yöntemi olduğunu tanımladı. Doç. Dr. Tunç, “Mide botoksu botinim toksini dediğimiz midenin belirli bölgelerine özel enjeksiyon iğneleriyle endoskop aracılığıyla uygulanmasıdır. Endoskopi vasıtası kullandığımız için hastaları uyutarak 15 dakikalık bir işlemden midenin belirli bölgelerine botoks enjeksiyonu uygulamaktır. 15 dakika sonra anestezi etkisi geçtikten sonra hastaya herhangi bir yatış gerektirmeden evine gönderilebilmekte. Botoks uygulamasının herhangi bir yan etkisi neredeyse yok denecek kadar az. Hastalar anestezi etkisi geçtikten sonra yaklaşık 1-1,5 saat sonra normal beslenmelerine geçebilmekteler. Bu prosedürle hastalar yaklaşık vücut ağırlıklarının yüzde 15, hatta uyumlu olursa yüzde 20'sine kadar kilo kaybı yaşayabilmekteler” dedi.

“Hasta 15 yaşındaki genç gibi artık koşmaya, yürümeye başladı”

5-6 ay önce bir hastasının geldiğini aktaran Doç. Dr. Tunç, “51 yaşında erkek hasta. Kilo verememe şikayetiyle başvurduğunda hastaya obezite tedavisinde kullandığımız endoskopik tedavi yöntemlerini konuştuğumuzda botoks yapmaya karar verdik. Botoks tedavisiyle hastamız 92 kilodan yaklaşık 79-80 kiloya geriledi. Hastamız kilo vermeyle beraber yaklaşık 14 yaş gençleşti. Bunu kendisiyle paylaştık, kendisi de ifade etti. Botoks hem sağlık açısından, hem de estetik açısından hastamıza çok pozitif katkıları oldu. Hastamız 92 kilo geldiğinde halsizlik, yorgunluk, nefes almada zorlanma, çabuk yorulma, estetik kaygılarla istediğini giyememe gibi şikayetlerle bize başvurdu. Gece rahat uyuyamama, horlama, sık uykusunun bölünmesi şikayetiyle bize başvurdu. Botoks uygulamasıyla yüzde 15-16 kilo kaybı yaşadı. Bu kilo kayıplarıyla beraber hastamızda müthiş pozitif enerji, rahat uyku, egzersiz kapasitesinde artış; hasta 15 yaşındaki genç gibi artık koşmaya, yürümeye başladı diyebilirim” diye konuştu.

“Rahatsız eden en önemli şey geceleri çok uyuyamıyordum”

Hasta Mehmet Reşit Memiş ise, yaklaşık 20-30 yıldır aşırı kilolarından rahatsızlığı olduğunu dile getirdi. Kilo verme niyetini sürekli ertelettiğini belirten Memiş, “Bugün olayım, yarın olayım. Birazda bir türlü zaman bulamıyorduk. Günün yorgunluğuyla da sürekli erteliyorduk. En son bir arkadaşımız operasyon geçirip 5-6 kilo verince onu gördükten sonra ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat olma sürecim o şekilde başladı. 92 kiloydum, şu an 81' e düştüm. Yaklaşık 6 ay oldu. Çok çok daha rahattım. Mide bana her gün teşekkür ediyor. Ayakkabıyı bağlamak istediğim zaman eğilemiyordum. Rahatsızlık duyuyordum merdivenlerde. Beni rahatsız eden en önemli şeyde geceleri çok uyuyamıyordum. Uyuduğum zaman uyanıyordum. Uyandığımda da bir daha uyuyamıyordum. Ama artık uykum düzene girmeye başladı” şeklinde konuştu.

Rıdvan Kılıç

