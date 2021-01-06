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30 yıllık Tarihi Kale Projesi gerçeğe dönüşüyor

30 yıllık Tarihi Kale Projesi gerçeğe dönüşüyor
30 yıllık Tarihi Kale Projesi gerçeğe dönüşüyor

Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan Tarihi Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılmasının amaçlandığı Kale Projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projenin ilk etabı gün yüzüne çıkmaya başladı.

Şehrin turizmini geliştirmek amacıyla Sivas Belediyesi öncülüğünde başlatılan Kale Projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları devam eden projenin ilk etabı gün yüzüne çıkmaya başladı. Ulu Cami ve Gök Medreseyi bütünleştirecek olan projede arkeolojik kazı çalışmaları için sezon sona ererken mimari yapılarda ise çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda; kütüphane, 2 adet arasta ve dükkan, yöresel yemek atölyesi, tarihi çarşı ve müzik atölyesi binaları taş yapı olarak yapıldı. Mevcuttaki üç konağın restore edildiği alanda ayrıca 4 adet yeni konak yapımı da tamamlandı.

Birinci Etabın \%90 oranında tamamlandığı proje içerisinde; el sanatları çarşısı, bedestenler, butik oteller ve hamam bulunuyor. Konak mimarisi şeklinde inşa edilecek olan yapılarla bir Sivas Mahallesi oluşturulacak proje, şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak.

Proje kapsamında 83 adet günübirlik yapı, 19 adet sosyo-kültürel tesis olmak üzere toplamda 102 adet bina inşa edilecek. 37 bin metrekare alana sahip projenin, 13 bin 500 metrekaresi inşaat alanı olurken 24 bin metrekarelik kısmı ise yeşil alan olacak.

Proje kapsamında başka bir alana taşınarak yıkım işlemi tamamlanan Selçuk Ortaokulu'nun bulunduğu bölge ise üstü yeşil alan altı 2 katlı kapalı otopark olarak düzenlenecek.

Mustafa Koçyiğit
 

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