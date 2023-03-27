300 yıllık tarihi cami yanarak kullanılmaz hale geldi

Yangın, merkez Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında meydana gelen depremde Aksaray Cami ağır hasar aldı. Koruma altında bulunan 303 yıllık tarihi cami ibadete kapatıldı. Gece saatlerinde camide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu olay yerinde çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 araç ve 15 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürülebildi. Tarihi cami, yangın sonrasında adeta küle döndü.

Kamil Can Kılıç

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