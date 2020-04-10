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31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” denildi.

Açıklamada, “Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadesine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” dedi.

Musa Erdoğan

 

 

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