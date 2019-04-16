İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine algı operasyonu yapanlara yargı süreci başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine algı operasyonu yapanlara yargı süreci başladı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine algı operasyonu yapanlara yargı süreci başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapanlara yönelik yasal süreç başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığının görüldüğüne dikkat çekti.

Bu çerçevede; yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemesi, söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldığı vurgulanarak, "Türk Polis Teşkilatı olarak sosyal medya üzerinden bu ve benzeri konularda halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden, toplum içerisinde ayrışmaya yönelik nefret söylemleri ile paylaşımlarda bulunan şahıslarla ülke seviyesinde mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz"denildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.