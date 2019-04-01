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31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz süreci başladı
31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı.

Partiler, şüpheli buldukları sandıklar için 2 Nisan Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.

İlçe seçim kurulları kendilerine yönelik yapılan itirazları 2 gün içinde karara bağlayacak. Bu itirazlar, 3 ve 4 Nisan'a kadar değerlendirilecek. Partiler ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı da bir gün içinde itiraz edilebilecek. Bu itiraz da 5 Nisan'da olacak. İl seçim kurulları da 6-7 Nisan'da itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. Daha sonra partiler 3 gün içerisinde YSK'ya itiraz edebilecek.

Yapılan bu itirazları değerlendirecek olan YSK, kesin sonuçları 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.

Emin Kuvat


 

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