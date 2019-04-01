31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

Partiler, şüpheli buldukları sandıklar için 2 Nisan Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.

İlçe seçim kurulları kendilerine yönelik yapılan itirazları 2 gün içinde karara bağlayacak. Bu itirazlar, 3 ve 4 Nisan'a kadar değerlendirilecek. Partiler ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı da bir gün içinde itiraz edilebilecek. Bu itiraz da 5 Nisan'da olacak. İl seçim kurulları da 6-7 Nisan'da itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. Daha sonra partiler 3 gün içerisinde YSK'ya itiraz edebilecek.

Yapılan bu itirazları değerlendirecek olan YSK, kesin sonuçları 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.

Emin Kuvat



