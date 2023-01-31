İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

32 ilde FETÖ operasyonu! 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

32 ilde FETÖ operasyonu! 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı
32 ilde FETÖ operasyonu! 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 32 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2011-2013 yıllarında sınav sorularını usulsüz şekilde aldığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik olarak şüphelilerden bir kısmı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarından, bir kısmı hakkında ise sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında; 35 şüpheli hakkında Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.