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32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü
32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğünü gören işçiler son anda kaçarak kurtuldu.

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu. Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte hasar oluştu. 

Öte yandan işçilerin kaçışı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işçilerin uyarısı üzerine vinç operatörü ve yardımcısının üzerlerine gelen kolondan kaçmak için koştukları ve son anda altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor.  

Vedat Yunus İkizoğlu
 

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