İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu

32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu
32 yaşındaki genç kahvede ölü bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kahvede yatan 32 yaşındaki genç abisi tarafından ölü bulundu.

Turgutlu Acarlar Mahallesi Piyaleoğlu Caddesi üzerinde kahvecilik yapan Kemal Ernamlı, sabah saatlerinde Namlı Kıraathanesi isimli iş yerini açtı. Kemal Ernamlı, kahvede yatan kardeşi 32 yaşındaki Gökhan Ernamlı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Abi Kemal Ernamlı'nın ifadesinde, kardeşinin alkol aldığını ve eve gelmek istemeyerek geceyi kahvede geçireceğini söylediği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kahvede yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken konuyla ilgili inceleme başlattı. 32 yaşındaki Gökhan Ernamlı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.