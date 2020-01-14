İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi

325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi
325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi

Sultanbeyli’de bir balıkçıda sergilenen 2,7 metre uzunluğundaki orkinos şaşkına çevirdi. 325 kilo ağırlığındaki orkinosla selfie çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı.

Çanakkale'de balıkçıların ağına takılan dev orkinos, Sultanbeyli'de bir balıkçıda sergilenmeye başladı. 2 metre 70 santim uzunluğundaki dev balık görenleri şaşkına çevirdi. 325 kilo ağırlığındaki dev orkinos, alışveriş yapmak için balıkçıya uğrayan vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev orkinosla selfie çektirmek için sıraya girip birbirleriyle yarıştı.

Orkinosu sergileyen balıkçı Volkan Sağdıç, “325 kilo ağırlığında, 2 metre 70 santim. Sultanbeyli'ye geldi yine, herkesi bekliyoruz” dedi.

İzzet Aydın
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.