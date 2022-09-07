33 suç kaydı bulunan firari 10 yıldır kullandığı sahte kimlikle Havalimanında yakalandı

Farklı suçlardan 33 kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa K., arkadaşını karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda Hakan Çelik adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu polisin dikkatini çekti. Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğunun tespit edildi.

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kimliğin sahte olması üzerine parmak izi kontrolü yaptırdı. Yapılan kontrolde şahsın Sefa K. olduğu ve GBT sorgulamasında Dolandırıcılık, Sahte banka veya kredi kartı üretmek, Suç işlemek için örgüt kurma, Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık gibi farklı suçlardan 33 suç kaydı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler sonucu 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Sefa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Metris Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tuncer Cengiz

