33 yıldır seyyar arabayla köfte satıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Basri Bayraktar, çocuk yaş da bir seyyar arabasıyla başladığı köfte satıcılığını yıllardır sürdürüyor. Seyyar arabasını 33 yıldır aynı yerde tezgah açan köfteci Bayraktar'ın müşterileri, her gün yıllardır değiştirmediği lezzetini yemek için seyyar arabanın yanına geliyor. Herkesi güler yüzüyle karşıladığından ötürü herkes tarafından sevilen Basri Bayraktar, "1988 tarihinde çocuk yaşlarımda bu işe başladım. Okulumu okuduktan sonra da bu işime devam etmeye karar verdim. Elektrik bölümünden mezun olduğumda başka işlerde çalışabilirdim ama yapmadım. İşim kendimin olduğu için ne zaman istersem açıyorum. Ne zaman istersem kapatıyorum. Hiç karışanım olmadığı için bu işi tercih ettim.

Bu nedenle bu yaşa kadar köftecilik yaparak geldim. Buranın insanı daha çok Basri Köfte olarak beni tanıyor. Tanıdıkları içinde beni tercih ediyorlar. İnsanlar bazen Çayeli'nde kayboldukları zaman yol tarifi olarak 'Basri Köfte'nin yanındayım' diye tarif ediyorlar. Buradakiler beni seviyor bende onları seviyorum. Bir geçmişimiz var onlarla onun için beni tercih ediyorlar. Buraya gelenler beni daha çok abi kardeş olarak görüyorlar. Bende onlara öyle bakıyorum. Parası olana da veriyoruz, parası olmayana da veriyoruz. Belediye başkanımız gelip benden yemek yiyor. Bir tane arkadaş geldi. Bana dedi ki abi ben buraya çok gelirdim, senden çok köfte yemiştim dedi. Bizi bu çok mutlu ediyor. Çoğu kişi buraya nostalji yapmaya geliyor" ifadelerini kullandı.

Basri Bayraktar'ın yaptığı köfteden vazgeçemediklerini ifade eden Kadem Çolak, "Aynı köfteyi tercih etmemizin sebebi, köftede katkı malzemesi yok, doğal yapıp satıyor. Köfteyi gözümüzün önünde de yapıp hazırlıyor. İçine ne koyduğunu biliyoruz. Ondan dolayı biz bu köfteden vazgeçemiyoruz. Bugün burada olup yarın başka bir yerde olmuyor. Her zaman burada olur. Halkla iyi geçinen, halkı da iyi tanıyan birisidir. Herkese aynı yaklaşıyor" dedi.

Ali Maşalacı-Hasan Fehmi Demir