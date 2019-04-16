34 kişinin yaralandığı otobüs kazası güvenlik kamerasında

Denizli'de meydana gelen ve 34 kişinin yaralandığı otobüs kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.

Kaza Denizli-Antalya karayolu üzerinde Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesinde özel bir okulda eğitim gören ortaokul öğrencilerini taşıyan Zafer G. yönetimindeki 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Adeta can pazarının yaşandığı kazada 22'si ortaokul öğrencisi, 5'i öğretmen, 4'ü veli, 2'si şoför ve 1'i rehber olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında, otobüsün kontrol çıkarak şarampole girip yan yatarak devrilmesi yer alıyor. Devrilme esnasında bir toz bulutunun ortaya çıkması ise dikkatlerden kaçmıyor. Otobüsün devrilmesinin ardından ise istasyon çalışanları hızla olay yerine doğru koşuyor.

Ali İbileme - Melike Müzeyyen Türk

