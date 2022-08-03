'35 bin Euro'yu solüsyonla çoğaltacağım' dedi, sosyal medyadan tanıştığı kişiyi dolandırdı

İddiaya göre İstanbul'da asansör işi yapmak isteyen H.H.Ö. (41) sosyal medya üzerinden Kamerun uyruklu Junior S. (38) ile tanıştı. Bir süre sosyal medyada konuşan ikili Taksim'de bir apartta buluştu. Junior S., H.H.Ö.'den kendisine 35 bin Euro vermesini istedi. Bunun karşılığında da solüsyon yöntemiyle parayı çoğaltıp 150 bin Euro olarak geri vereceğini iddia etti. Kendisine sahte para verildiğini öne süren H.H.Ö., Junior S.'den şikayetçi oldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, H.H.Ö. ile kendisinden parayı alan kişiyle tekrar buluşmasını istedi. Buluşma gerçekleşti. Bu sırada ekipler, şüpheli Junior S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Junior S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.