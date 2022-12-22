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35 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar

35 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar
35 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar

Eskişehir’de 20 gün önce taşındığı apartmanın garajından motosikleti çalınan Seçkin Öztaş, “Bunlar insanlara da zarar verebilecek kişiler, garaja inen biriyle karşılaşsalar kaçacak başka yer de yok” dedi.

35 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar - Tıkla İzle

Olay, 20 Aralık gecesi Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilk önce apartmanın A bloğuna ait kapıyı tekme atarak açmaya çalışan ardından açık olan B blok kapısından giren 2 şüpheli garaja indi. Garajda bulunan araçları inceleyen ve 12-13 dakika kadar içeride kalan 2 şüpheli, 35 yaşındaki Seçkin Öztaş'a ait motosikleti alarak gitti. Henüz 20 gün önce taşındığı apartmanın garajına motosikletini almak için indiğinde yerinde bulamayan Öztaş, güvenlik kamerasını izledikten sonra durumu emniyet güçlerine bildirdi. Çaldıkları motosiklet ile kayıplara karışan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 3 ay önce satın aldığını 03 ADV 452 plakalı motosikletinin ve güncel değerinin 36-37 bin lira olduğunu belirten Seçkin Öztaş, “Benim canım yandı, isterim ki başkalarının da canı yanmasın” dedi.

Ali Furkan Çetiner - Abdullah Güçlü

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