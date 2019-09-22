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35 yıl sonra içtima verdiler

35 yıl sonra içtima verdiler
35 yıl sonra içtima verdiler

Tunceli Hozat Jandarma Komando Taburunda 35 yıl önce vatani görevini yapan 20 farklı ilden 50 arkadaş, Antalya’da aileleriyle birlikte buluştu. 50 kişi, o dönemdeki komutanlarına yeniden içtima verdi.

Tunceli Hozat Jandarma Komando Taburunda 1984 yılında vatani görevlerini yapan 50 asker arkadaşı, sosyal medyadan birbirleriyle irtibat kurarak Antalya'da o dönemki komutanlarının da katılımı ile bir araya geldi. Türkiye'nin 30 farklı ilinde olan asker arkadaşları, aileleriyle birlikte Antalya'ya geldi. Kent merkezindeki bir çay bahçesinde bir araya gelen asker arkadaşları burada eski günleri anıp, sohbet etti. 35 yıllık asker arkadaşları temsili de olsa bir içtima aldı. Boy sırasına göre dizilen asker arkadaşları, hep bir ağızdan komutanlarının ‘Nasılsın asker' komutuna ‘Sağol' diye cevap verdi. Eşleri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.
1984 yılında Tunceli Hozat'ta vatani görevlerini yaptıklarını anlatan Ahmet Darı, bir kişi ile başlayan buluşmalarının artarak devam ettiğini söyledi. Bu buluşmalarına o dönemki komutanlarının da katıldığını aktaran Darı, “Her sene bir ilde toplanacağız. İlk olarak erkekler bir araya gelmişti ama sonra eşlerimiz de katıldı. Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Bugün temsili de olsa bir içtima alacağız. 1984 yılındaki nöbet çizelgemiz bile halen duruyor. Çok güzel bir buluşma oldu” diye konuştu.

"35 yıl öncesini yeniden yaşadık"

56 yaşındaki Feyyaz Özen, 1984 yılında Tunceli Hozat'ta askerlik yaptığını belirterek, yıllar sonra bir araya gelerek o günleri yeniden yaşadıklarını söyledi. Sembolikte olsa komutanlarıyla bir içtima aldıklarını belirten Özen, “Eskiyi, 35 yıl öncesini yeniden yaşadık. Çok güzel bir duyguydu. Bu buluşmayı devam ettirmek istiyoruz. Ailelerimizle birlikte 100 kişi olduk. 30 farklı ilden arkadaşımız geldi. 3 gün boyunca, şehir gezisi ve farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bu birlikteliğimiz örnek olsun” dedi.

İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı
 

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