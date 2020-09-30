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35 yıldır doğum günü kutlamamıştı, pastayı görünce gözleri parladı

35 yıldır doğum günü kutlamamıştı, pastayı görünce gözleri parladı
35 yıldır doğum günü kutlamamıştı, pastayı görünce gözleri parladı

Diyarbakır’da 7 çocuk babası bir adamın 35 yıldır doğum günü hiç tanımadığı biri tarafından kutlanınca vatandaş duygulu anlar yaşadı.

35 yıldır doğum günü kutlamamıştı, pastayı görünce gözleri parladı - Tıkla İzle

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yardımsever Ramazan Mervan Kurt, yoldan geçtiği esnada ağaç toplayarak kışa hazırlık için eşeğiyle yolda giden bir vatandaşı durdurdu. Aracında yaş pasta olan yardımsever, vatandaşa doğum gününü sordu. Vatandaş da bu ay içinde olduğunu söyleyince yardımsever Kurt aracında bulunan yaş pastayı getirerek sürpriz bir doğum günü kutladı. 35 yıldır hiç doğum gününü kutlamayan 7 çocuk babası daha önce böyle bir sürpriz ile karşılaşmadığını söyleyerek mumu üfledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler tıklanma rekoru kırdı. Baba pastayı alarak çocuklarına götürdü.

Murat Başal
 

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