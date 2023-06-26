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35 yıldır tezgahı ile sokak sokak gezip, bıçak bileyerek ekmek parasını kazanıyor

35 yıldır tezgahı ile sokak sokak gezip, bıçak bileyerek ekmek parasını kazanıyor
35 yıldır tezgahı ile sokak sokak gezip, bıçak bileyerek ekmek parasını kazanıyor

Kastamonu'da yaşına aldırış etmeyen 35 yıllık bıçak ustası, tezgahı ile sokak sokak gezip Kurban Bayramı öncesi bıçakları biliyor.

35 yıldır tezgahı ile sokak sokak gezip, bıçak bileyerek ekmek parasını kazanıyor - Tıkla İzle

Kastamonu'da yaşayan 69 yaşındaki Ahmet Terzi, bileme tezgahıyla yaklaşık 35 yıldır sokak sokak gezip mahalle sakinlerinin eskimiş bıçaklarını biliyor. Yaşına aldırış etmeden her gün seyyar tezgahının başına geçen Terzi, işini aşkla yapmaya devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi artan taleplere yetişmeye çalışan Terzi, bilek gücü ile döndürdüğü bileme taşıyla bıçakları keskinleştiriyor. Terzi, diğer zamanlarında ise ayakkabı boyacılığı yapıyor. Yaptığı iş sayesinde hem geçimini sağlayan hem de torununun eğitim masraflarına katkıda bulunan Ahmet Terzi, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşadığını ifade etti.

“Bu meslek sayesinde de ekmek paramı kazanıp, torunumu okutuyorum”

Gün boyunca bıçak bilediğini belirten Terzi, “35 senelik bileme tezgahımla mahalle mahalle, Kastamonu'nun her tarafını gezerek ekmek paramı kazanıyorum. Bayramda yoğunluk yaşıyoruz. Bileme işlerine yetişemiyorum ama ne de her tarafı gezerek çalışıyorum, ekmek paramı alıyorum. Hafta içleri ise kurum kurum gezerek vatandaşları rahatsız etmeden çalışıyorum. Geçen sene Kurban Bayramı'nda da yoğunluk vardı, bu bayram da Allah'a şükür yoğun geçiyor. Akşama kadar durmadan bilemeye devam ediyorum. Bu meslek sayesinde de ekmek paramı kazanıp, torunumu okutuyorum. Ölene kadar da devam edeceğim” dedi.

Bedirhan Göksu

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