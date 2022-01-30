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350 küçükbaş hayvanı telef olan besici aile yetkililerden yardım bekliyor

350 küçükbaş hayvanı telef olan besici aile yetkililerden yardım bekliyor
350 küçükbaş hayvanı telef olan besici aile yetkililerden yardım bekliyor

Adana’nın Feke ilçesinde besicilik yapan ailenin 480 küçükbaş hayvanından 350'si telef oldu.

350 küçükbaş hayvanı telef olan besici aile yetkililerden yardım bekliyor - Tıkla İzle

Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde besicilik yapan 7 çocuklu Nezahat-Cumali Şengün çifti, olumsuz hava koşulları nedeniyle ahırda tuttukları küçükbaş hayvanlarının ölümleriyle şok oldu.

480 küçükbaş hayvanından 350'sinin telef olduğunu söyleyen Nezahat Şengün, "5-6 veteriner hekimle görüştüm, dedikleri ilaçları da kullandım, hiçbir faydası olmadı. Yapacak hiçbir çarem kalmadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum. Hayvanlarım soğuktan ve susuzluktan dolayı telef oldular. Köyümüzde hala kar yağışı devam ediyor” dedi.

Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin telef olan hayvanlardan numune alıp incelemeye götürdükleri belirtildi.

Beril Solmuşgül
 

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