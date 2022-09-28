36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: A. Efes: 71 - Fenerbahçe Beko: 62

Ankara Spor Salonu'nda 36.'sı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile A. Efes karşı karşıya geldi. A. Efes, Fenerbahçe'yi 71-62 skorla mağlup ederek 12. kez kupanın sahibi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Can Mavisu
Fenerbahçe Beko: Vilbekin 6, Şehmus Hazer 4, Pierre 6, Metecan Birsen 4, Motley 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 13, Guduric 10, Calathes 7
Başantrenör: Dimitris İtudis
A. Efes: Micic 16, Beaubois 11, Clyburn 14, M'Baye 8, Zizic 22, Doğuş Albay, Erten Gazi, Akif Egemen Güven, Egehan Arna
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 23-15 (A. Efes lehine)
Devre: 23-42 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 36-54 (A. Efes lehine)
Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - Utku Şimşek
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