36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası: A. Efes: 71 - Fenerbahçe Beko: 62

Ankara Spor Salonu'nda 36.'sı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile A. Efes karşı karşıya geldi. A. Efes, Fenerbahçe'yi 71-62 skorla mağlup ederek 12. kez kupanın sahibi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Vilbekin 6, Şehmus Hazer 4, Pierre 6, Metecan Birsen 4, Motley 4, Samet Geyik 2, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 13, Guduric 10, Calathes 7

Başantrenör: Dimitris İtudis

A. Efes: Micic 16, Beaubois 11, Clyburn 14, M'Baye 8, Zizic 22, Doğuş Albay, Erten Gazi, Akif Egemen Güven, Egehan Arna

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 23-15 (A. Efes lehine)

Devre: 23-42 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 36-54 (A. Efes lehine)

Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - Utku Şimşek



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