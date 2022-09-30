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36 kişiye mezar olan apartmandan son anda kaçmış

36 kişiye mezar olan apartmandan son anda kaçmış
36 kişiye mezar olan apartmandan son anda kaçmış

İzmir depreminde 36 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı sorumlularının yargılandığı davada dinlenen tanık, deprem sırasında binada bulunduğunu ve deprem olurken merdivenlerin çatladığını ve dışarı çıkmasının hemen ardından binanın yıkıldığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.E., binadaki diş hekimliği muayenehanesinde çalıştığını, deprem anında binada olduğunu ve diş hekiminin uyarısıyla dışarı çıktığını ifade ederek, çıkarken binanın merdiven kenarlarının çatladığını, asansör camlarının kırıldığını gördüğünü söyledi. Hemen ardından binanın yıkıldığını ifade eden G.E., aynı binada uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Kolon kesme, duvar yıkılması gibi bir durum olmadı. Daha önce de küçük depremler oldu çıkmadık, bekledik" diye konuştu.

Ali Gözeten
 

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