36 kişiye mezar olan apartmandan son anda kaçmış

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.E., binadaki diş hekimliği muayenehanesinde çalıştığını, deprem anında binada olduğunu ve diş hekiminin uyarısıyla dışarı çıktığını ifade ederek, çıkarken binanın merdiven kenarlarının çatladığını, asansör camlarının kırıldığını gördüğünü söyledi. Hemen ardından binanın yıkıldığını ifade eden G.E., aynı binada uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Kolon kesme, duvar yıkılması gibi bir durum olmadı. Daha önce de küçük depremler oldu çıkmadık, bekledik" diye konuştu.

Ali Gözeten



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