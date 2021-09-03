36 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı davasında depremzedeler fenalaştı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 115 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 29 kişi hakkında 5 ayrı iddianame hazırlandı. Depremde tamamen yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili iddianame, İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişinin hayatını kaybetmesi, 17 kişinin ise yaralanması nedeniyle haklarında “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 9 sanığın duruşmasına öğleden sonraki oturumla devam edildi. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları ile müştekiler de salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan binanın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, binayı projeye göre yaptığını, olayda kusuru bulunmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları, SEGBİS'te sorun olması nedeniyle sanığın savunmalarının anlaşılamadığını dile getirdiler. Mahkeme başkanı, Özkan'ın savunmasına sonraki celse devam edileceğini belirtti. Tutuklu sanık statik-betonarme proje müellifi Tamer Paker'in savunması sırasında da aynı sorunun yaşanması üzerine müştekilerin ifadelerine geçildi.

“Ekonomik nedenlerle 36 kişi resmen ölüme gönderilmiş”

Depremde oğlunu ve eşini kaybeden Mehmet Kaplan, “Çöken binada kiracıydık. Deprem saatine kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 2017'de taşındık. Binada çatlak görmedim. Makyaj yapılmış. Bize bina depreme dayanıksız bilgisi verilmedi. Birçok şeyden sonradan haberdar olduk. Sanıklardan şikayetçiyim. Ekonomik nedenlerle 36 kişi resmen ölüme gönderilmiş” dedi.

Fenalaşan çifte müdahale

İfadeler sırasında depremde 2 çocuğu, 2 yeğeni ve annelerini kaybeden Emine-Hüseyin Bilgin Yücel çifti fenalaştı. Sağlık ekipleri duruşma salonuna gelirken, duruşmaya da ara verildi. Yücel çifti tedavi için duruşma salonu dışına alındı. Aradan sonra mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların avukatlarının savunmalarını aldı. Avukatlar, müvekkillerinin sabit ikametgah sahibi olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ali Gözeten