36 ülkede 200 milyon çağrı AloTech üzerinden geçti

Çağrı merkezleri için ses, chat, chatbot, WhatsApp vb. tüm iletişim kanallarını bulut üzerinden tek bir altyapıda buluşturan AloTech, 2019 yılı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz sene 500'den fazla müşteri ve 20 bin kullanıcıya ulaşan şirket, altyapısını kullanan çağrı merkezleri 5 kıtadan 36 ülkede, 11 farklı dilde 'Alo' dedi.

Öte yandan; AloTech üzerinden yıl boyunca servis veren yaklaşık 20 bin müşteri temsilcisi verilerine göre, tüm kanallar üzerinden gelen ve giden toplam çağrı sayısı 200 milyonu aştı. Yapılan aramalarda çağrı merkezlerine gelen çağrı oranı yüzde 76,9 iken giden çağrı oranı ise yüzde 23,1 oldu. AloTech, lojistik operasyonlarında oluşan trafiğin yüzde 45'ini chatbot ile karşılayarak taşımacılık şirketlerinin özellikle yoğun dönemlerdeki operasyonlarında ciddi maliyet avantajı oluşturdu.

Nüfusuna oranla çağrı merkezlerini en çok arayan şehir: Kırklareli

Verilere göre; 2019'da en yüksek çağrıyı alan iller nüfus yoğunluğuna paralel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir olmasına rağmen, nüfusa oranla en çok çağrı alan şehir Kırklareli oldu, Kırıkkale'yi ise Bolu ve Artvin takip etti. Nüfusuna oranla en az çağrı alan şehirler ise sırasıyla Çanakkale, Tokat ve Hakkari oldu.

'Gece kuşları' çağrı merkezleriyle konuştu

Ayrıca; müşteriler çağrı merkezlerini en çok 10.00-11.00 saat aralağında ararken gece kuşları bu sene de rahat durmadı. Önceki seneye göre saat 02.00-04.00 arasında çağrı merkezlerini arayan müşteri sayısı yüzde 24 artarak 870 bin 456 kişiye ulaştı. Müşteriler WhatsApp, telefon, chat, chatbot kanallarını kullanarak çağrı merkezlerine ulaştı. Çağrı merkezlerine en çok çağrı pazartesi günü gelirken, Muhteşem Cuma etkisiyle en çok çağrı alınan ay ise aralık oldu.