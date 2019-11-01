3600 Ek Göstergede son haberler| 3600 ek gösterge ne oldu son dakika !

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1,6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler merak konusu olmuş durumda ve bu konu ile ilgilenenler tarafından yakın bir şekilde takip ediliyor. İşte konu ile ilgili son bilgiler...

ÇIKARSA İKRAMİYELERDE CİDDİ BİR ARTIŞ OLACAK

Ek gösterge artışı hem maaşları hem emekli ikramiyesini hem de emekli maaşını artıracak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek. Maaş artışından yararlanacaklarda ise bu artışlar yıllık 400 lira ile 500 lira arasında değişecek.